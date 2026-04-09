Un nuovo dispositivo permette di gestire i dati direttamente sul proprio hardware senza dover ricorrere al cloud. ASUS ha annunciato UGEN300, un modulo esterno di intelligenza artificiale che si collega ai dispositivi tramite una porta USB-C. Questo strumento consente di utilizzare funzioni di intelligenza artificiale in modo indipendente, offrendo agli utenti un modo alternativo per accedere e controllare i propri dati.

ASUS ha presentato UGEN300, un modulo esterno per l’intelligenza artificiale che si collega ai dispositivi tramite cavo USB-C. Questo componente portabile integra un processore Hailo-10H con 8 GB di memoria LPDDR4 per offrire una potenza di calcolo da 40 TOPS. L’obiettivo del dispositivo è permettere la gestione locale di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e di sistemi di analisi delle immagini (VLM). Grazie alla capacità di operare senza connessione internet, il sistema elimina i tempi di attesa legati al passaggio dei dati verso server remoti. La compatibilità tecnica è garantita per gli utenti che utilizzano sistemi Windows, Linux o Android. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Potenza AI in tasca: il modulo USB che libera i tuoi dati dal cloud

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