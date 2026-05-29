Narvaez si ritira dal Giro fatale un incidente con un bus | Qualche fastidio per la caduta

Notizia in breve

Durante la tappa più impegnativa del Giro d'Italia, il ciclista Jonathan Narvaez si è ritirato dopo 25 chilometri. L'atleta ha subito un incidente nel post-tappa di Pieve di Soligo, quando si è scontrato involontariamente con un bus di un team avversario. Dopo la caduta, Narvaez ha lamentato alcuni fastidi e ha deciso di abbandonare la corsa. Nessun altro concorrente è rimasto coinvolto nell'incidente.