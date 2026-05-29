Narvaez si ritira dal Giro fatale un incidente con un bus | Qualche fastidio per la caduta

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la tappa più impegnativa del Giro d'Italia, il ciclista Jonathan Narvaez si è ritirato dopo 25 chilometri. L'atleta ha subito un incidente nel post-tappa di Pieve di Soligo, quando si è scontrato involontariamente con un bus di un team avversario. Dopo la caduta, Narvaez ha lamentato alcuni fastidi e ha deciso di abbandonare la corsa. Nessun altro concorrente è rimasto coinvolto nell'incidente.

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Nella tappa regina del Giro d'Italia, Jonathan Narvaez si è ritirato dopo soli 25 chilometri a seguito dei postumi di una caduta avvenuta nel dopo tappa di Pieve di Soligo dove si è scontrato involontariamente con un bus di un team avversario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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