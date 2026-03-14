Ditonellapiaga è la più ascoltata in radio con Che Fastidio! | Sal Da Vinci scalza Paradiso dal podio

A due settimane dalla conclusione del Festival di Sanremo 2026, la classifica Airplay di EarOne mostra ancora la canzone

A due settimane dalla fine del Festival di Sanremo 2026, la classifica Airplay di EarOne per le rotazioni radiofoniche continua a premiare "Che fastidio!" di Ditonellapiaga. Dietro di lei Sayf e Sal Da Vinci. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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