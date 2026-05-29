Durante la 19ma tappa del Giro d’Italia 2026, partendo da Feltre e arrivando ad Alleghe, tre corridori si sono ritirati. Due di loro non sono partiti, mentre un terzo ha abbandonato la corsa nel corso della tappa. Il percorso si è svolto senza di loro, con i rimanenti ciclisti che hanno proseguito la gara.

Il Giro d’Italia 2026 di ciclismo su strada perde tre unità: due corridori, infatti, non hanno preso il via da Feltre, località di partenza della 19ma tappa, mentre un terzo ha alzato bandiera bianca nel corso della frazione che condurrà il gruppo ad Alleghe. Restano in corsa al momento, dunque, 153 ciclisti: non sono ripartiti questa mattina da Feltre due compagni di squadra, ovvero il danese Michael Valgren, vincitore due giorni fa della tappa di Andalo, ed il britannico James Shaw, entrambi della EF Education – EasyPost. Nel corso della tappa, invece, ha dovuto alzare bandiera bianca l’ecuadoregno Jhonatan Narvaez, alfiere della UAE Team Emirates – XRG, che si era imposto in ben tre tappe di questa edizione del Giro, vincendo a Cosenza, a Fermo ed a Chiavari. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, si ritira nel corso della 19ma tappa Jhonatan Narvaez

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Giro d'Italia 2026 - Episode 1

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