Incendio nell’area industriale di Marano | nube di fumo visibile in tutta l’area nord di Napoli

Oggi nel pomeriggio, nell’area industriale di Marano, si è verificato un incendio che ha generato una grande nube di fumo nero. La presenza di fumo è stata visibile in tutta la zona nord di Napoli e nei comuni limitrofi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Al momento non ci sono notizie su eventuali feriti o cause dell’incendio. La situazione resta sotto osservazione.

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Momenti di forte apprensione nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 maggio, nell’area industriale di Marano, dove un vasto incendio ha provocato una densa nube di fumo nero visibile anche dai comuni vicini dell’area nord di Napoli. Numerose le segnalazioni arrivate dai cittadini, allarmati dalla colonna di fumo che in poco tempo ha avvolto la zona. Secondo le prime informazioni, il rogo si sarebbe sviluppato all’interno dell’area industriale, ma le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, supportati da ambulanze e forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nello spegnimento delle fiamme. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Incendio nell’area industriale di Marano: nube di fumo visibile in tutta l’area nord di Napoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Incendio nel Milanese, fiamme nell'area residenziale: il fumo visibile a chilometri di distanzaUn incendio di dimensioni considerevoli è scoppiato all'alba di sabato 4 aprile a Canegrate, hinterland nord ovest di Milano. Grosso incendio a Cafasse: gravemente danneggiata un'officina, nube di fumo visibile da distanteUn incendio di vaste dimensioni ha gravemente danneggiato un'officina meccanica nella serata di ieri, domenica 26 aprile 2026, a Cafasse. Incendio a Marano, fiamme nell'area industriale: soccorsi sul postoPaura nel pomeriggio nell’area industriale di Marano, dove una densa nube di fumo nero ha attirato l’attenzione di centinaia di cittadini. Numerose segnalazioni parlano di un ... ilmattino.it Vari droni ucraini hanno colpito una raffineria nella città russa di Ryazan, nel centro del Paese, causando un vasto incendio e una grande colonna di fumo visibile a distanza. Secondo le autorità locali, l’attacco ha provocato tre morti e danni a edifici residenzia x.com Incendio di Fossò, fiamme partite dalla discarica di batterie. Fumo visibile anche dal LidoFOSSÓ - Nel cuore della zona industriale di Fossò, a poche centinaia di metri dalla strada dove nel 2023 fu uccisa Giulia Cecchettin, ieri pomeriggio si è sviluppato un ... ilgazzettino.it