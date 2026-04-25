Conte ha deciso | piano concordato con il Napoli per il futuro

Il Napoli ha annunciato un piano concordato con il tecnico per il futuro della squadra. Ieri, la formazione ha ottenuto una vittoria importante, che ha messo fine alle recenti critiche e alle voci di incertezza che avevano circolato intorno al club. La decisione arriva dopo un periodo di discussioni e tensioni, portando a una stabilità che ora sembra essere consolidata.

Ieri, finalmente, il Napoli è tornato a vincere e convincere e ora si sono placate le insistenti e critiche voci che hanno portato incertezza sull’ambiente azzurro. La prima figura a essere messa in discussione negli ultimi giorni è stata quella dell’allenatore, Antonio Conte: il suo futuro è vincolato ai partenopei da un ulteriore anno di contratto, ma ci sarà comunque un incontro col patron De Laurentiis per definire le aspettative programmatiche da delineare in comune. Conte-ADL: spunta il momento dell’incontro. Come noto da tempo, e come dichiarato dai diretti interessati, mister Antonio Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis si incontreranno e discuteranno della linea da adottare nella prossima stagione: tutto lascia pensare al sano rispetto del rapporto contrattuale in vigore, con un’ulteriore stagione in programma.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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Conte-Napoli, i fattori decisivi per il futuro | Parte 2

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