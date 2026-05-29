Napoli rivoluzione in porta? Spunta il nuovo obiettivo tra i pali

Il Napoli sta considerando l'acquisto di Matej Kovar, portiere del PSV, come possibile sostituto in caso di partenza di uno tra Meret e Milinkovic-Savic. La trattativa potrebbe concretizzarsi durante la sessione di mercato estiva, secondo quanto riferito da Sky Sport. Al momento, non ci sono conferme ufficiali e le trattative sono ancora in fase preliminare. La società non ha ancora annunciato ufficialmente eventuali operazioni in questa direzione.

Matej Kovar entra nel radar del Napoli per l’estate: secondo Sky Sport, il portiere del PSV potrebbe arrivare se uno tra Meret e Milinkovic-Savic dovesse partire. Kovar: l’alternativa concreta in porta. La dirigenza azzurra accelera sulla ricerca di un nuovo estremo difensore. Come riferisce il giornalista Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, il Napoli valuta Matej Kovar quale opzione per rinforzare il reparto portieri nella prossima finestra di mercato. Il calciatore, attualmente in prestito al PSV dal Bayer Leverkusen, rappresenta un profilo giovane con margini di crescita interessanti per il progetto partenopeo. Meret e Milinkovic-Savic: le condizioni per Kovar. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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