Napoli spunta l’indiscrezione sul nuovo assetto del Napoli | la rivoluzione di ADL!

A Napoli circolano voci di un possibile cambiamento nell'organigramma della squadra. Secondo quanto riportato, il presidente sta considerando di inserire un nuovo direttore generale, un direttore sportivo e di confermare l’allenatore attuale. La notizia si basa su un commento di un giornalista della Rai, che ha rivelato alcune indiscrezioni riguardo alle prossime mosse societarie. La squadra non ha ancora ufficializzato le decisioni, ma le discussioni sono in corso.

De Laurentiis valuta una rivoluzione dell’organigramma azzurro con Sartori direttore generale, Manna direttore sportivo e Italiano in panchina, secondo quanto rivela Paolo Paganini della Rai. De Laurentiis e il nuovo corso: Italiano la priorità. Il presidente del Napoli studia una trasformazione radicale della struttura dirigenziale. Come rivela il giornalista della Rai Paolo Paganini, De Laurentiis starebbe già preparando il terreno per una possibile era post-Conte, tracciando un piano alternativo che coinvolge tre figure precise. Vincenzo Italiano rappresenta il primo obiettivo per la panchina, non come semplice tecnico ma come parte di un pacchetto più ampio che porterebbe con sé una nuova visione organizzativa.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, spunta l’indiscrezione sul nuovo assetto del Napoli: la rivoluzione di ADL! Leggi anche: Napoli, ecco la “rivoluzione” gentile di ADL Napoli, l’indiscrezione dalla Spagna: l’ha fatto ADL in personaIn occasione dello storico centenario del Napoli potrebbe svolgersi una gara amichevole di lusso contro il Barcellona.