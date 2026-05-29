La Polizia Ferroviaria di Napoli ha sequestrato rame e materiali ferrosi di provenienza sospetta durante controlli. Un uomo è stato denunciato per possesso di materiali di dubbia provenienza. I controlli sono stati effettuati lungo le linee ferroviarie della città. I materiali sequestrati sono stati sottoposti a verifiche per determinarne l’origine. Nessun dettaglio sul numero esatto di oggetti o sui luoghi specifici dei controlli.

Napoli, controlli della Polizia Ferroviaria: sequestrati rame e materiali ferrosi di dubbia provenienza, denunciato un uomo. Napoli, controlli contro i furti di rame. Proseguono a Napoli le attività di contrasto ai furti di rame, in particolare in ambito ferroviario. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato un uomo per attività illecita di gestione di rifiuti senza le necessarie autorizzazioni. L’intervento è stato effettuato dagli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, impegnati in controlli mirati sul territorio. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. Il ritrovamento nel deposito non autorizzato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli, rame e ferro sospetti: denuncato un imprenditore

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