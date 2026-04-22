L' imprenditore Francesco Ferro a Salotto blu | Dalle nuove tecnologie opportunità per i giovani

Francesco Ferro, fondatore e leader di "Integra Solitions", azienda di comunicazione forlvese che da una trentina di anni opera per conti di clienti italiani ed internazionali, è stato intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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