A Napoli, in piazza Garibaldi, sono stati inaugurati sei nuovi chioschi, completando così l’installazione di otto presidi nella piazza. Questi spazi sono stati creati per offrire servizi di prossimità, promuovere l’inclusione, l’orientamento, l’economia sociale, la cultura, la sicurezza e il supporto ai cittadini. La cerimonia ha segnato la fine dei lavori di installazione, che coinvolgono vari punti di servizio per la comunità locale.

Si è tenuta questa mattina a Napoli l’apertura ufficiale dei chioschi che insistono nell’area nord di piazza Garibaldi. L’attività rientra nell’ambito del progetto Bella Piazza. Ad inaugurare i chioschi è stato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi insieme al presidente di Fondazione Con il Sud Stefano Consiglio e alla coordinatrice di Bella Piazza, Elena de Filippo (Dedalus Cooperativa Sociale). Il sindaco Manfredi ha visitato i chioschi, incontrando gli enti gestori e i referenti delle attività. L’apertura segna l’avvio operativo dei sei spazi finora mai attivati finora, allestiti dopo il rifacimento di piazza Garibaldi, che si affiancano ai due presidi già aperti: la Portineria Garibaldi, sede di iniziative ed eventi, e il presidio delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Napoli, piazza Garibaldi: inaugurati i 6 chioschi nell’ambito del progetto Bella Piazza

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