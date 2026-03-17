A Piazza Garibaldi a Napoli si svolgono eventi gratuiti dal 19 al 21 marzo nell’ambito di Marzo Donna 2026. In programma storie e conversazioni dedicate ai diritti delle donne, con momenti di incontro aperti al pubblico. La manifestazione coinvolge diverse realtà locali che promuovono iniziative di sensibilizzazione e discussione sulla parità di genere.

Una Bella Piazza per i diritti delle donne: storie e conversazioni a Piazza Garibaldi con gli eventi del 19, 20 e 21 marzo nell'ambito di Marzo Donna 2026. Tutti gli eventi sono gratuiti. - Giovedì 19 marzo ore 17 Antropocene digitale. Conversazione con il prof. Adam Arvidsson, sociologo, Università degli Studi di Napoli Federico II, intervistato dalla giornalista Cristiana Scoppa, a partire dal libro dallo stesso titolo pubblicato insieme a Vincenzo Luise per i tipi della UTET. Di fronte ai cambiamenti climatici, al rischio che l’intelligenza artificiale distrugga migliaia di posti di lavoro, all’impatto di guerre sempre più... 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Napoli, a Piazza Garibaldi gli eventi gratuiti in programma nell’ambito di Marzo Donna 2026

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