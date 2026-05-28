Nuovo allenatore Napoli | per De Laurentiis più Allegri che Italiano

Il presidente del club ha deciso di cambiare allenatore, preferendo Allegri rispetto a Italiano. La decisione è arrivata dopo che l'allenatore del Bologna ha lasciato il suo incarico questa mattina, con un incontro ormai solo formale. La separazione tra Italiano e il suo club si è conclusa ufficialmente nelle ultime ore, segnando la fine del suo periodo alla guida della squadra.

La storia d'amore tra Vincenzo Italiano e il Bologna si è conclusa nelle scorse ore, un addio consumatosi proprio questa mattina dopo l'incontro - ma ormai solo formale - con la dirigenza. «Sono stati due anni bellissimi, il Bologna è in buone mani con questa dirigenza. Ci siamo lasciati bene, non saremo mai nemici, ma solo avversari» ha detto alla fine del lungo incontro Italiano. Ma la strada verso la panchina del Napoli vede Massimiliano Allegri in vantaggio al momento, una corsa che sta per concludersi con Aurelio De Laurentiis pronto a prendere la scelta definitiva. I sondaggi nelle ultime ore, infatti, potrebbero sciogliere... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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DE LAURENTIIS A UN BIVO: ALLEGRI o ITALIANO

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Massimiliano #Allegri sarà il nuovo allenatore del #Napoli: per lui biennale da 5 milioni a stagione Lo confermano Romano col suo Here we go e Di Marzio: Firmerà un biennale. Romano: Il presidente #DeLaurentiis e il direttore #Manna volevano entrambi l x.com

[Gazzetta] Max Allegri sta per diventare il nuovo allenatore del Napoli al posto di Antonio Conte. Ha vinto la corsa tra lui e Vincenzo Italiano. L'unica cosa che resta da definire ora è il modo per terminare il suo rapporto contrattuale con il Milan, con cui ha ancor reddit

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