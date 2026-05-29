Il Napoli ha annunciato l’arrivo di Allegri come nuovo allenatore, con un modulo 4-3-3 già pianificato per la prossima stagione. La squadra si sta preparando al cambio di guida tecnica, dopo le dimissioni di Conte. Il nuovo staff tecnico sta definendo i dettagli tattici e organizzativi, mentre il club ha comunicato ufficialmente il passaggio di consegne. La presentazione di Allegri è prevista nei prossimi giorni.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Napoli si prepara ad aprire ufficialmente il nuovo capitolo targato Massimiliano Allegri. Manca soltanto l’annuncio del presidente Aurelio De Laurentiis, atteso nelle prossime ore sui social, ma l’accordo tra il club azzurro e il tecnico livornese è ormai definito nei dettagli. Dopo l’eredità lasciata da Antonio Conte, il Napoli riparte dunque da un allenatore esperto e vincente, chiamato a guidare la squadra nella stagione del ritorno ai vertici. Restano da limare alcune questioni burocratiche legate alla chiusura del rapporto tra Allegri e il Milan, reduce da un finale di stagione deludente culminato con la mancata qualificazione in Champions League. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, nasce l’era Allegri: pronto il 4-3-3 per il dopo Conte

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E SE AVESSIMO SBAGLIATO TUTTI Milan, Juve e il Paradosso Allegri

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