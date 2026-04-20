Al Fuorisalone 2026, un produttore di pneumatici presenta un progetto che trasforma il problema dell’inquinamento acustico urbano in un’esperienza sensoriale. L’evento si svolge in una sede dedicata alle innovazioni nel design e nelle tecnologie per la città. L’iniziativa si concentra sulla produzione di soluzioni che riducono i rumori provenienti dal traffico e dall’ambiente urbano. La mostra include installazioni e dispositivi progettati per migliorare l’isolamento acustico.

Il suo nome è “The sound of premium” ed è l’installazione di Continental alla Milano Design Week 2026, in scena nella città meneghina dal 20 al 26 aprile. Lo scopo? Mostrare e dimostrare, presso Base Milano - via Bergognone 34 - come un elemento come l’inquinamento acustico urbano possa trasformarsi in un’immersiva esperienza acustica sensoriale. L’installazione si presenta come una sintesi urbana: un paesaggio in cui il suono diventa materia e definisce lo spazio. Grazie a un percorso che evolve in tre momenti (caos, armonia e quiete) i visitatori attraversano un ambiente in cui il rumore della città si trasforma progressivamente in equilibrio, rivelando come una città silenziosa non sia vuota, ma il risultato di ingegneria e innovazione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Continental trasforma l'inquinamento acustico urbano in un’esperienza sensoriale

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