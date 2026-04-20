Continental trasforma l' inquinamento acustico urbano in un’esperienza sensoriale
Al Fuorisalone 2026, un produttore di pneumatici presenta un progetto che trasforma il problema dell’inquinamento acustico urbano in un’esperienza sensoriale. L’evento si svolge in una sede dedicata alle innovazioni nel design e nelle tecnologie per la città. L’iniziativa si concentra sulla produzione di soluzioni che riducono i rumori provenienti dal traffico e dall’ambiente urbano. La mostra include installazioni e dispositivi progettati per migliorare l’isolamento acustico.
Il suo nome è “The sound of premium” ed è l’installazione di Continental alla Milano Design Week 2026, in scena nella città meneghina dal 20 al 26 aprile. Lo scopo? Mostrare e dimostrare, presso Base Milano - via Bergognone 34 - come un elemento come l’inquinamento acustico urbano possa trasformarsi in un’immersiva esperienza acustica sensoriale. L’installazione si presenta come una sintesi urbana: un paesaggio in cui il suono diventa materia e definisce lo spazio. Grazie a un percorso che evolve in tre momenti (caos, armonia e quiete) i visitatori attraversano un ambiente in cui il rumore della città si trasforma progressivamente in equilibrio, rivelando come una città silenziosa non sia vuota, ma il risultato di ingegneria e innovazione.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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