Inquinamento acustico a Ladispoli è bufera | l’opposizione tuona contro Asciutto

A Ladispoli, si sono accese discussioni riguardo ai livelli di inquinamento acustico. L’opposizione ha criticato aspramente le affermazioni del sindaco, chiedendo chiarimenti e misure concrete per affrontare il problema. Le tensioni sono aumentate dopo alcune dichiarazioni rilasciate nelle ultime settimane, che hanno sollevato preoccupazioni tra i residenti e le associazioni locali. La questione rimane al centro di un acceso dibattito pubblico.

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Ladispoli, 8 maggio 2026 – Dopo le polemiche nate attorno alle sue dichiarazioni sull’ inquinamento acustico, la consigliera comunale Franca Asciutto, capogruppo di Fratelli d’Italia a Ladispoli, interviene per chiarire la propria posizione e rispondere agli attacchi delle opposizioni, arrivate a chiedere le sue dimissioni. “Non sono avvezza alle polemiche e, generalmente, preferisco tenermene lontana. Ma c’è un limite a tutto”, afferma Asciutto, spiegando di ritenere “ doveroso intervenire per chiarire definitivamente la questione”. La polemica era nata dopo un intervento in Aula sul tema dei rumori legati ad attività, musica e vivibilità urbana.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Continental trasforma l'inquinamento acustico urbano in un’esperienza sensorialeIl suo nome è “The sound of premium” ed è l’installazione di Continental alla Milano Design Week 2026, in scena nella città meneghina dal 20 al 26... Castellanza, allarme inquinamento acustico. Troppe segnalazioni dai cittadini: “Si apra un confronto tecnico”Castellanza (Varese) – Il tema dell’inquinamento acustico torna con forza al centro del dibattito. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Caos movida a Ladispoli, la proposta in aula: La città cresce, le case si adeguino (VIDEO); Ladispoli, esplode il caso malamovida: Per difendersi dal rumore installate pannelli; Inquinamento acustico, esplode la polemica: I cittadini non possono pagare il silenzio (VIDEO DELL'INTERVENTO); Consiglio a Ladispoli, Governo Civico contro Augello: Assise chiusa con interrogazioni da discutere. Inquinamento acustico a Ladispoli, è bufera: l’opposizione tuona contro AsciuttoLadispoli, 8 maggio 2026 – Dopo le polemiche nate attorno alle sue dichiarazioni sull’ inquinamento acustico, la consigliera comunale Franca Asciutto, capogruppo di Fratelli d’Italia a Ladispoli, ... ilfaroonline.it Inquinamento acustico, esplode la polemica: «I cittadini non possono pagare il silenzio» (VIDEO DELL'INTERVENTO)Le dichiarazioni della consigliera di maggioranza Franca Asciutto accendono la rabbia dei residenti e la richiesta di dimissioni da parte dei consiglieri di opposizione ... civonline.it Ladispoli, il PD attacca la maggioranza: “Sull’inquinamento acustico ai cittadini si chiede di chiudersi in casa” - facebook.com facebook Verso una governance integrata dell’inquinamento acustico. Con #Lifesilent Anas dimostra che solo interventi coordinati permettono una efficace riduzione degli impatti e al contempo un’ottimizzazione dei costi. #LIFEprogramme #LIFEproject @LIFEprog x.com