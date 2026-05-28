Il Napoli avrebbe scelto ufficialmente Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, superando la candidatura di Italiano. Secondo fonti, il presidente del club si sarebbe irritato per la gestione dell’attuale tecnico e avrebbe deciso di puntare sull’ex allenatore del Milan. La decisione arriva dopo le recenti evoluzioni nella situazione di Italiano, che avrebbe perso il favore della dirigenza. La scelta di Allegri sarebbe ormai definitiva, con l’annuncio atteso a breve.

Massimiliano Allegri torna nettamente in vantaggio per la panchina del Napoli. Secondo quanto riportato in esclusiva da Alfredo Pedullà, Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di virare con decisione sull’ex allenatore del Milan dopo le ultime evoluzioni legate alla situazione di Vincenzo Italiano. Nel focus firmato da Alfredo Pedullà, il Napoli avrebbe avuto nuovi contatti concreti con l’entourage di Allegri, tecnico ancora formalmente legato al Milan da un contratto fino al 30 giugno 2027. La dirigenza azzurra starebbe quindi accelerando per definire gli ultimi aspetti dell’operazione. Alla base della svolta ci sarebbe soprattutto il malumore di De Laurentiis per la gestione del dossier Italiano. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Alfredo Pedullà: “Napoli, virata decisiva su Allegri: De Laurentiis irritato dalla gestione Italiano”

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