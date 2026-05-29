Vincenzo Italiano ha sperato di diventare l’allenatore del Napoli, comunicando al Bologna la volontà di lasciare la squadra. Tuttavia, l’accordo con Allegri era già stato definito prima di questa decisione. La società partenopea ha scelto l’attuale tecnico, senza considerare altre opzioni. Italiano non è stato preso in considerazione nonostante le sue speranze.

Vincenzo Italiano ha creduto davvero di poter diventare il nuovo allenatore del Napoli. Ci ha sperato tanto, specie dopo aver comunicato al Bologna la decisione di lasciare la panchina rossoblù. Il club azzurro ha preso in considerazione l’ex tecnico della Fiorentina, ma con Max Allegri c’era già un principio d’accordo. Di Marzio svela: “Italiano ci rimane male”. Niente da fare per Italiano, che dovrà cominciare una nuova avventura da un’altra parte. Queste le parole di Di Marzio ai microfoni di TMW: “ Italiano ci rimane un po’ male: sono stati tre giorni intensi dall’entusiasmo di accettare il Napoli alla delusione di non essere stato scelto per motivazioni che non riesce a comprendere e a giustificare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, che delusione per Italiano: l’accordo con Allegri c’era già

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Milan Flash - Allegri in Nazionale Nulla di più falso

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