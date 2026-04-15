Riciclaggio e furto | deve scontare oltre 5 anni arrestato 78enne

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno arrestato ieri sera un uomo di 78 anni presso la sua abitazione. Il provvedimento esecutivo, emesso dall’autorità giudiziaria, riguarda un periodo di reclusione superiore ai cinque anni per reati di riciclaggio e furto. L’arrestato è stato trasferito in carcere per l’esecuzione della sentenza definitiva. L’intervento si è svolto senza incidenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Intervento dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone nella serata di ieri, 14 aprile, quando i militari hanno dato esecuzione a un provvedimento definitivo dell’autorità giudiziaria, rintracciando e arrestando un uomo presso la propria abitazione. Si tratta di un 78enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, destinatario di un ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Ufficio Esecuzioni Penali. Il provvedimento scaturisce da diverse vicende giudiziarie maturate nel corso degli anni. In particolare, l’uomo è stato riconosciuto colpevole di reati che vanno dalla sottrazione di beni sottoposti a sequestro, a episodi di riciclaggio e falsità ideologica, fino a un tentato furto aggravato in concorso.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Riciclaggio e furto: deve scontare oltre 5 anni, arrestato 78enne Notizie correlate 33enne arrestato, deve scontare oltre 2 anni e mezzo per un furto a CeccanoLa giustizia arriva a sentenza definitiva e per un 33enne ciociaro si sono aperte le porte del carcere. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Arrestato in centro a Cremona ricercato internazionale per furti di auto e riciclaggio; Traffico di auto rubate, il processo non parte per problemi di notifiche; Associazione a delinquere in Spagna, 28enne arrestato a Cremona; Riciclaggio oro: basta la tipologia del reato. Deve scontare oltre 5 anni di carcere, arrestato dai carabinieriDeve scontare oltre 5 anni di carcere per sottrazione di beni sottoposti a sequestro, a episodi di riciclaggio e falsità ideologica, fino a un tentato furto aggravato in concorso. Per questo i carabin ... casertanews.it Furto, riciclaggio e ricettazione di auto: 15 arrestati, quasi tutti cerignolaniIl gruppo capace di rubare anche una decina di veicoli a notte, vetture smontate e rivendute. Operazione della Polizia ... rainews.it Nicola Calandrini (Senato): "La riforma rafforza i controlli dello Stato e affronta problemi legati a criminalità, riciclaggio e tutela degli utenti" x.com Riciclaggio e criptovalute, a Roccella Ionica il confronto tra i massimi esperti del settore facebook