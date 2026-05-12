La Polizia di Napoli ha arrestato un uomo di 32 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione. La condanna prevede una pena superiore ai sette anni di reclusione. L’arresto è stato effettuato in città, dove l’uomo è stato portato in cella. L’operazione si inserisce nelle verifiche di routine svolte dalle forze dell’ordine sul territorio.

Napoli, eseguito ordine di carcerazione: la Polizia di Stato arresta un 32enne condannato a oltre 7 anni di reclusione. Napoli, eseguito un provvedimento di cumulo pene. Nel pomeriggio del 9 maggio la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 32enne in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti, emesso dall’autorità giudiziaria. L’uomo dovrà ora scontare una pena complessiva di 7 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione. L’intervento del Commissariato San Paolo. Ad eseguire il provvedimento sono stati gli agenti del Commissariato di San Paolo, che hanno rintracciato e arrestato il soggetto in esecuzione dell’ordine emesso lo scorso 4 maggio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli, deve scontare oltre 7 anni di carcere: arrestato 32enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Deve scontare oltre 2 anni di carcere: rintracciato e arrestatoEra destinatario di un ordine di carcerazione: i carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato.

Spaccio tra Caserta e Napoli, cumulo pene per 32enne: dovrà scontare oltre 7 anni di carcereTempo di lettura: < 1 minutoNella mattinata odierna, presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, i militari della Stazione dei...

Argomenti più discussi: Napoli: dovrà scontare oltre 6 anni di reclusione. Arrestato dalla Polizia di Stato. - Polizia di Stato; Doveva scontare oltre 7 anni di reclusione, arrestato un 32enne a Napoli; Napoli, deve scontare oltre cinque anni di carcere: arrestato dalla Polizia; Napoli: dovrà scontare oltre 7 anni di reclusione. Arrestato dalla Polizia di Stato. - Polizia di Stato.

#Cronaca Napoli: dovrà scontare oltre 7 anni di reclusione. Arrestato dalla Polizia di Stato x.com

Napoli, deve scontare oltre cinque anni di carcere: arrestato dalla PoliziaUn 70enne è stato fermato dai Falchi della Squadra Mobile in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli ... ilgazzettinovesuviano.com