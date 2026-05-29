Tottori, capitale della prefettura meno popolata del Giappone, non è una meta che si visita per caso. La regione è nota per le sue dune di sabbia e paesaggi naturali, che attirano turisti e appassionati di natura. La città stessa offre poche attrazioni rispetto ad altre località, e il suo accesso avviene principalmente tramite trasporti pubblici o auto. Non ci sono eventi o notizie legate a sviluppi recenti o incidenti che coinvolgano la città.

Tottori non è una città che si raggiunge per caso. È la capitale della prefettura meno popolata del Giappone — lo era negli anni Sessanta, lo è ancora adesso — un luogo che si trova nel mezzo di niente di particolare, affacciato sul Mare del Giappone tra le dune di sabbia più grandi del paese e le montagne Ch?goku che si alzano alle spalle come un muro gentile. Quando soffia il vento da nordovest in inverno porta con sé la neve umida del mar del Giappone che si deposita sui tetti delle case basse, sulle risaie, sui pali della luce, su tutto. Tottori d’inverno è bianca e silenziosa. Tottori d’estate è verde e silenziosa. In ogni stagione è, fondamentalmente, silenziosa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Nadeshiko Chronicles #05 – Maki Ueda

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