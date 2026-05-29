musica e cultura in lutto addio a una grande protagonista

È morta Mimma Guastoni, figura di spicco nell’editoria musicale italiana. È stata un punto di riferimento per compositori, interpreti e operatori culturali, influenzando più generazioni. La sua scomparsa è stata comunicata attraverso un messaggio ufficiale. La notizia ha suscitato dolore nel settore musicale e culturale, che ricorda il suo ruolo e il suo contributo nel panorama italiano. La sua perdita è stata annunciata da un’organizzazione di settore.

Il mondo della musica e della cultura italiana piange la scomparsa di Mimma Guastoni, storica protagonista dell’editoria musicale e figura di riferimento per intere generazioni di compositori, interpreti e operatori culturali. È morta a Milano all’età di 86 anni, lasciando un’eredità importante costruita in oltre mezzo secolo di attività dedicata alla promozione e alla diffusione della musica contemporanea. La parte più significativa della sua carriera si è svolta all’interno di Casa Ricordi, dove entrò giovanissima e dove, nel corso degli anni, arrivò a ricoprire incarichi di vertice fino a diventare direttore generale e amministratore delegato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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La musica piange Gino Paoli. Addio al grande cantautore

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