Giugliano in lutto | addio a Bianca Granata fondatrice del Premio Minerva e protagonista della cultura cittadina

La città di Giugliano piange la scomparsa di Bianca Granata, figura conosciuta nel mondo culturale locale. È deceduta all’età di 85 anni. Bianca Granata ha fondato il Premio Minerva, un evento riconosciuto nel settore artistico e culturale della zona, e ha avuto un ruolo attivo nella promozione delle iniziative culturali cittadine. La sua morte ha suscitato dolore tra i residenti e coloro che si occupano di cultura locale.

La città piange la scomparsa di Bianca Granata, storica figura del panorama culturale giuglianese, venuta a mancare all’età di 85 anni. Punto di riferimento per la promozione della lettura e della narrativa, è stata tra le fondatrici dell’Associazione Minerva e dell’omonimo premio letterario. Grazie alla sua instancabile passione per la cultura e la letteratura, Bianca Granata ha contribuito a portare a Giugliano numerosi scrittori di rilievo nazionale, creando occasioni di incontro e confronto con il pubblico e, soprattutto, con i più giovani. Il suo impegno ha permesso a migliaia di studenti degli istituti scolastici locali di avvicinarsi al mondo dei libri, entrando in contatto diretto con autori di ogni calibro e sviluppando un interesse duraturo per la lettura.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano in lutto: addio a Bianca Granata, fondatrice del Premio Minerva e protagonista della cultura cittadina Notizie correlate Leggi anche: Lutto nel mondo della cultura: addio a Bianca Granata Leggi anche: ‘Tra Memoria e Contemporaneità’: il Liceo Artistico protagonista della cultura cittadina Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Lutto nel mondo della cultura: addio a Bianca Granata; Morta Bianca Granata, storica figura del mondo della cultura: lutto a Giugliano; Giugliano, campo rom di via Carrafiello: ecco il piano per salvare i bambini; Addio all'imprenditore Luca Iannuzzi: patron di Nabilah e ScottoJonno. Morta Bianca Granata, storica figura del mondo della cultura: lutto a GiuglianoÈ scomparsa all’età di 85 anni Bianca Granata, figura storica e punto di riferimento del panorama culturale di Giugliano. Granata è stata tra le ... ilmattino.it IL MONDO DELL'ASSOCIAZIONISMO GIUGLIANESE PERDE UNA FIGURA DI GRANDE RILIEVO di Miriam Marino Bianca Granata, con la sua eleganza naturale e la sua signorilità discreta, lascia un vuoto profondo nella vita culturale di Giugliano. Fondatric - facebook.com facebook #Primavera, #GenoaTorino: il Grifone supera i granata per 4-2 La truppa di #Baldini alza bandiera bianca #TorinoFC #Torino #ToroNews Qui per il commento e l’analisi x.com