Morciano in lutto addio all' ex sindaco protagonista della cultura italiana

A Morciano di Romagna si piange la scomparsa di Rossano Guerra, che ha ricoperto la carica di sindaco tra il 1980 e il 1985. Oltre alla sua attività amministrativa, Guerra è stato riconosciuto come figura di rilievo nel mondo culturale e artistico italiano. La comunità si è unita nel cordoglio per la perdita di una persona che ha avuto un ruolo importante nella vita pubblica locale e nazionale.

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