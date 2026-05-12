Morciano in lutto addio all' ex sindaco protagonista della cultura italiana

Da riminitoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Morciano di Romagna si piange la scomparsa di Rossano Guerra, che ha ricoperto la carica di sindaco tra il 1980 e il 1985. Oltre alla sua attività amministrativa, Guerra è stato riconosciuto come figura di rilievo nel mondo culturale e artistico italiano. La comunità si è unita nel cordoglio per la perdita di una persona che ha avuto un ruolo importante nella vita pubblica locale e nazionale.

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Profondo cordoglio a Morciano di Romagna per la scomparsa di Rossano Guerra, già sindaco del Comune dal 1980 al 1985 e personalità di spicco nel panorama culturale e artistico italiano. A darne notizia è stata l’amministrazione comunale di Morciano di Romagna, che ha voluto ricordare il lungo.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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