Domenica scorsa, si è svolta l’inaugurazione della celletta di San Vicinio, recentemente restaurata. La piccola struttura si trova in una località vicino alla città e ha attirato numerosi visitatori. Durante l’evento, sono stati osservati interventi per mettere in sicurezza e recuperare l’edificio. La cerimonia si è conclusa con momenti di festa e celebrazione tra le persone presenti.

L’inaugurazione, domenica scorsa, della celletta (maestà) di San Vicinio restaurata in località Musella (Mercato Saraceno) si è svolta alla presenza dei sindaci Monica Rossi (Mercato Saraceno), Enrico Cangini (Sarsina), del parroco don Edero Onofri, della presidente del ’Cammino di San Vicinio’ Cristina Santucci e del gruppo di volontari che ha eseguito i lavori di recupero. Con il passare dei minuti è arrivata una folla numerosa di invitati, amici, abitanti ed ex residenti della zona, ben oltre le previsioni: circa un’ottantina che hanno riempito l’area e parte della strada, temporaneamente chiusa per lavori. Dopo il taglio del nastro e la benedizione della celletta – che risale al 1908 – sono intervenuti i volontari e i rappresentanti del Cammino di San Vicinio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Musella in festa per la celletta di San Vicinio restaurata

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