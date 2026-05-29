Musella in festa per la celletta di San Vicinio restaurata

Da ilrestodelcarlino.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domenica scorsa, si è svolta l’inaugurazione della celletta di San Vicinio, recentemente restaurata. La piccola struttura si trova in una località vicino alla città e ha attirato numerosi visitatori. Durante l’evento, sono stati osservati interventi per mettere in sicurezza e recuperare l’edificio. La cerimonia si è conclusa con momenti di festa e celebrazione tra le persone presenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’inaugurazione, domenica scorsa, della celletta (maestà) di San Vicinio restaurata in località Musella (Mercato Saraceno) si è svolta alla presenza dei sindaci Monica Rossi (Mercato Saraceno), Enrico Cangini (Sarsina), del parroco don Edero Onofri, della presidente del ’Cammino di San Vicinio’ Cristina Santucci e del gruppo di volontari che ha eseguito i lavori di recupero. Con il passare dei minuti è arrivata una folla numerosa di invitati, amici, abitanti ed ex residenti della zona, ben oltre le previsioni: circa un’ottantina che hanno riempito l’area e parte della strada, temporaneamente chiusa per lavori. Dopo il taglio del nastro e la benedizione della celletta – che risale al 1908 – sono intervenuti i volontari e i rappresentanti del Cammino di San Vicinio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

musella in festa per la celletta di san vicinio restaurata
© Ilrestodelcarlino.it - Musella in festa per la celletta di San Vicinio restaurata
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Restaurata la terracotta invetriata raffigurante San Sebastiano di Andrea della RobbiaIl Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna di Arezzo ospiterà martedì 26 maggio alle 17:00 la presentazione di una terracotta invetriata...

Festa di San Nicola a Bari: Piano Sicurezza Rafforzato. Prefetto e Sindaco: "Lo Stato c'è, vivete la festa senza paura"In vista delle celebrazioni per la festa di San Nicola a Bari, si è svolto un comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web