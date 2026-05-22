Il Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna di Arezzo ospiterà martedì 26 maggio alle 17:00 la presentazione di una terracotta invetriata raffigurante San Sebastiano, attribuita a Andrea della Robbia e alla sua bottega. L’opera, recentemente restaurata, sarà mostrata al pubblico in occasione di questa iniziativa. L’evento offrirà l’occasione di osservare da vicino il risultato degli interventi di recupero sull’oggetto, che rappresenta un esempio significativo dell’arte della bottega della Robbia.

Arezzo, 22 maggio 2026 – Presentazione della terracotta invetriata raffigurante San Sebastiano di Andrea della Robbia e bottega restaurata al Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna di Arezzo martedì 26 maggio, alle 17:00. La terracotta invetriata raffigurante San Sebastiano, di Andrea della Robbia e bottega, sarà nuovamente esposta nel percorso di visita del Museo, dopo il restauro promosso dalla Direzione regionale Musei nazionali Toscana e sostenuto dal Club Inner Wheel Arezzo. L’accurato intervento conservativo, realizzato dalla restauratrice Silvia Gualdani, si è articolato in diverse fasi: pulitura della superficie, consolidamento strutturale, integrazione delle lacune ceramiche con materiali compatibili e ritocco pittorico finale, volto a restituire piena leggibilità e unità estetica all’opera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Restaurata la terracotta invetriata raffigurante San Sebastiano di Andrea della Robbia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giancarlo Gentilini - Incontri Venerdì ai Musei di Pescia | 2026

Sullo stesso argomento

Il San Sebastiano di Andrea della Robbia restaurato: la presentazioneUn capolavoro della bottega di Andrea della Robbia torna a splendere nella sua forma originale.

"Il sapere delle mani": le opere di 300 bambini in mostra per i 500 anni di Andrea della RobbiaVenerdì 22 maggio 2026, alle ore 17, la Galleria d'arte Mariae Nivis 1567 di Pratovecchio aprirà le porte a "Il sapere delle mani", una mostra che...