Muriel Oddenino morta alle Maldive il papà al funerale | Tornerò a pensare a lei viva da bambina

Il funerale di Muriel Oddenino si è svolto a Poirino, nel Torinese. La biologa di 31 anni, assegnista di ricerca all’Università di Genova, è morta nelle Maldive insieme ad altri quattro sub. Il padre ha partecipato alla cerimonia, dichiarando che tornerà a pensare a lei come a una bambina viva. La salma è stata portata in Italia dopo la morte avvenuta durante un'immersione.

Il funerale di Muriel Oddenino è stato celebrato a Poirino, nel Torinese. La biologa e assegnista di ricerca del dipartimento di Scienza della terra, dell'ambiente e della vita all'Università di Genova aveva 31 anni: è morta alle Maldive insieme ad altri quattro sub. Il papà: "Viveva in una condizione di meraviglia e pace". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Muriel Oddenino morta alle Maldive, il papà al funerale: «Penso a lei intrappolata nella grotta»

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