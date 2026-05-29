A Poirino il funerale di Muriel Oddenino sub morta alle Maldive durante l' immersione nella grotta

Alle 10 di oggi, nella parrocchia di Santa Maria Maggiore a Poirino, si svolge il funerale di Muriel Oddenino, ricercatrice di 31 anni morta il 14 maggio durante un’immersione in una grotta alle Maldive. La donna è deceduta mentre si trovava in vacanza per attività subacquee. La cerimonia funebre si tiene in un clima di lutto tra amici e familiari.

Addio, Muriel Oddenino. Alle 10 di oggi, 29 maggio, alla parrocchia di Santa Maria Maggiore a Poirino è previsto il funerale della ricercatrice 31enne morta il 14 maggio 2026, durante un’immersione alle Maldive. Il sindaco Nicholas Padalino ha proclamato il lutto cittadino, per esprimere il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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