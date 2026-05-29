Un uomo di 61 anni è morto nel sonno a causa di un infarto. La notizia ha suscitato dolore tra amici e familiari, che si sono riuniti per ricordare la persona scomparsa. La sua morte improvvisa ha lasciato sgomento nella comunità locale. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’accaduto è stata resa nota. La comunità piange la perdita di un cittadino conosciuto e stimato.

"Il Kaiser ci ha lasciato.". Stentano ancora a crederci gli amici, che in queste ore si sono stretti al dolore della sua famiglia. Nicola Zavatta si è spento giovedì nella sua casa a soli 61 anni (ne avrebbe compiuti 62 in agosto). È morto nel sonno Nicola, stroncato da un infarto. Proprio ieri il 61enne sarebbe dovuto partire per la Cina, per lavoro. Zavatta lavorava per Proel, azienda che progetta e produce sistemi audio, video e luci per spettacoli, concerti e discoteche. Un lavoro che calzava a pennello a Nicola, che era un grande appassionato di musica e aveva da tanti anni una sua band, gli Hangover. Non era la sua unica passione. Con gli amici, che lo chiamavano ’ Kaiser ’ anche per quella innata capacità di organizzare sempre tutto, andava spesso in gita in moto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Muore nel sonno a soli 61 anni per un infarto . Santarcangelo piange Nicola ’Kaiser’ Zavatta

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Muore nel Sonno Chi Fa QUESTO di Notte — Infarto e Ictus Silenziosi

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