Un ragazzo di 17 anni è morto in un incidente stradale a Umbertide. Dopo essere uscito da scuola, si è schiantato con la moto contro un ostacolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite sono risultate fatali. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi. La vittima viaggiava da solo e si trovava in zona poco dopo aver terminato le lezioni.

Umbertide (Perugia), 29 maggio 2026 – Tragedia a Umbertide, un ragazzo di 17 anni è morto in un incidente stradale. È successo nel primo pomeriggio, intorno alle 14 di venerdì 29 maggio, lungo la statale Tiberina all’altezza di Montecorona. Era uscito da scuola. Il ragazzo, che sarebbe diventato maggiorenne tra pochi mesi, era in sella a una moto 125. Era appena uscito da scuola – frequentava il Campus Leonardo da Vinci Francesco – e stava tornando a Rancolfo, piccola frazione perugina dove abitava. La dinamica. Incerta ancora la dinamica del tragico incidente. Non è chiaro se il ragazzo abbia autonomamente perso il controllo della moto finendo poi contro un camion oppure se ci sia stato uno scontro tra la moto del giovane e il mezzo pesante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muore a 17 anni in moto, era appena uscito da scuola: tragico incidente stradale

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