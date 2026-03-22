Tragico incidente stradale | scontro tra auto della Polizia e moto Muore un agente fuori servizio tre feriti

È di un morto e tre feriti il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 110, nel tratto tra Modugno e Bari-Carbonara, all'intersezione con la strada San Giorgio Martire, nei pressi della zona artigianale di Modugno. È successo intorno alle 14. Un motociclista, poliziotto fuori servizio, è deceduto nello scontro con un'auto della Polizia. A quanto si apprende, la vittima era bordo di una moto di grossa cilindrata che, per cause in corso di accertamento, ha impattato violentemente contro la vettura. Sul posto, per i rilievi e ricostruire l'esatte dinamica del sinistro, ci sono Polizia locale, carabinieri e Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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