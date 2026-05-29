Multa di 50mila euro per i testi delle canzoni che offendono le donne | la proposta di Mogol

Durante una trasmissione di Rai 1, un compositore ha proposto l’introduzione di una multa di 50 mila euro per i testi di canzoni considerati volgari e offensivi nei confronti delle donne. La proposta è stata avanzata in diretta, senza ulteriori dettagli sulle modalità di applicazione o sui criteri di valutazione. Non sono stati forniti dati su eventuali misure legislative o approvazioni ufficiali.

Una multa di 50 mila euro per i testi di canzoni ritenute volgari e che insultano le donne: questa la proposta che Mogol ha lanciato durante un collegamento con il programma di Rai 1 La Volta Buona. "Certi testi, secondo me, dovrebbero essere multati. Soprattutto se insultano le donne, non è. 🔗 Leggi su Today.it

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