Mogol | Perdo un caro amico Fazio | Le sue canzoni erano quadri Tutte le reazioni alla morte di Gino Paoli

Il mondo della musica e dello spettacolo è in lutto per la perdita del cantautore genovese, deceduto a una età avanzata. Numerosi artisti e personaggi pubblici hanno espresso il loro cordoglio, ricordando il suo contributo alla musica italiana. Tra le reazioni ufficiali, sono state condivise parole di addio e ricordi personali, sottolineando il ruolo di questa figura come artista e amico.

«Avevo un rapporto personale con Gino Paoli, ci conoscevamo molto bene, e devo dire che mi commuove molto la sua scomparsa» ha detto il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi ricordando Gino Paoli. Scomparsa che, ha sottolineato Mazzi, «avviene dopo poco tempo dalla morte di Ornella Vanoni. Paoli per me è stato uno dei più grandi poeti della musica italiana» Un cuore su fondo nero e le note del cielo in una stanza. Così Olly, il giovane artista genovese che lo scorso anno ha vinto il festival di Sanremo, ha voluto ricordare Paoli, scomparso a 91 anni. «Gino Paoli è stato un gigante della musica italiana e un rivoluzionario della canzone, uno di quelli che hanno fatto davvero la storia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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