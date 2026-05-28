Mogol ha proposto una multa di 50 mila euro per chi diffonde canzoni con testi considerati offensivi o volgari nei confronti delle donne. La proposta si basa sull’idea di stabilire un’etica nella produzione musicale. La proposta è stata resa nota pubblicamente e riguarda le sanzioni per le canzoni che contengono contenuti considerati discriminatori o lesivi. Non sono stati forniti dettagli su eventuali modalità di applicazione o sui soggetti coinvolti.

Giulio Rapetti, conosciuto nell’ambiente musicale con lo pseudonimo di Mogol, ha proposto una multa di 50 mila euro contro testi delle canzoni ritenute volgari e che insultano le donne. Il paroliere, che è stato ospite oggi in collegamento con La volta buona su Rai 1 ha spiegato che «Certi testi dovrebbero essere multati. Soprattutto se insultano le donne, non è possibile mancare di rispetto in questo modo». Le canzoni a cui fa riferimento il paroliere di Lucio Battisti sono quelle della nuova scena trap, che ad oggi vengono scritte perlopiù dai «ragazzini». Come ha fatto notare la conduttrice, Caterina Balivo, «è ovvio che i 12enni non possono essere multati, puniamo infatti chi li diffonde» Mogol propone una multa da 50mila euro per chi diffonde testi offensivi sulle donne. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Mogol propone multe da 50mila euro per chi diffonde canzoni offensive contro le donne: “Dev’esserci un’etica”

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