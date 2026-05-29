Tarik Muharemovic, difensore del Sassuolo ed ex Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN nel format “Remember the name”. Ha ricordato i suoi anni a Torino, descrivendo il rapporto con la squadra e le esperienze vissute. Ha anche raccontato il suo esordio ai Mondiali con la Bosnia Erzegovina, condividendo i momenti più significativi di quella fase della carriera.

Tarik Muharemovic, attuale difensore del Sassuolo ed ex Juve, ha rilasciato un’ intervista ai microfoni di DAZN per il format “ Remember the name “, ripercorrendo la sua esperienza a Torino e il legame con i bianconeri per poi arrivare all’esordio ai Mondiali con la sua Bosnia Erzegovina. Il rapporto con la Juventus. Il difensore classe 2003 ha raccontato il suo passato in casa Juve, dove ha conosciuto Yildiz e Huijsen, “i suoi migliori amici nel calcio”, ma nella quale non ha potuto lavorare come avrebbe desiderato. “La Juventus per me è stato uno step molto alto: andare dall’Austria ad un club così è molto grande come cosa. Ha rappresentato tanto perché è una scuola per difensori. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Muharemovic tra ricordi e mercato: le dichiarazioni dell’ex Juve

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