Muharemovic Gila Ederson e Le aste di mercato più calde dell' estate

Durante l’estate, diverse operazioni di mercato hanno coinvolto calciatori di varie squadre italiane. Tra le trattative più attese ci sono state quelle che hanno riguardato un difensore del Sassuolo, un centrocampista dell’Atalanta, e altri giocatori come Frendrup, Caprile e Tiago. Le aste di mercato si sono svolte tra diverse società, con alcune trattative ancora in corso e altre ormai concluse.

C'è chi ci prova, c'è chi ci spera. Ad ogni modo, non sarà facile vedere le grandi in affari tra loro. Le opportunità non mancano, inducono in tentazione. Eppure non è facile che Inter e Roma, ad esempio, si scambino Koné e Frattesi: dal punto di vista tecnico l'idea può funzionare, ma gli ostacoli sono rilevanti. In questi ultimi tempi la pratica è finita nel freezer, anche perché questa vicenda è chiaramente legata al destino giallorosso nella prossima stagione: la differenza ovviamente la fa la qualificazione in Champions o meno. È solo uno dei tanti casi che affiorano nel cosiddetto mercato interno. Da sempre, si sa, i trasferimenti tra le big del nostro campionato sono una rarità.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Muharemovic, Gila, Ederson e... Le aste di mercato più calde dell'estate Notizie correlate Leggi anche: Aste Florio lancia la piattaforma di aste giudiziarie online che rende accessibile l’intero mercato delle aste immobiliari in Italia Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Juventus, il punto sugli infortunati: Thuram a parte, out solo Milik e Cabal; Giudice Sportivo, squalificati 35ª giornata: un turno a Cancellieri ed El Aynaoui; Inter, super Thuram non si ferma più: senza Lautaro è diventato lui il trascinatore; Calciomercato Lazio | L'Inter sfida il Milan per Gila: ecco la situazione. Muharemovic, Gila, Ederson e... le aste di mercato più calde dell'estateDal difensore del Sassuolo al centrocampista dell'Atalanta passando per Frendrup, Caprile, Tiago Gabriel: le trattative avviate per i pezzi pregiati della Serie A ... msn.com Inter, colpo Muharemovic vicino: sì al contratto, poi Gila o Solet per la nuova difesaInter, colpo Muharemovic vicino: sì al contratto, poi Gila o Solet per la nuova difesa L’Inter accelera sul mercato estivo e prepara una rivoluzione in difesa. Il primo nome ... tuttojuve.com #Muharemovic, tra #Inter e #Sassuolo un’intesa di massima | CM Via @RaffaeleAmato14 x.com Sgambetto della #Juventus per #Muharemovic I bianconeri vogliono riportare a Torino il difensore e ora progettano l’inserimento ai danni dell’Inter Lo vorreste rivedere alla Juve #Juventusnews24 - facebook.com facebook