Emanuele Giaccherini ha commentato le possibilità di qualificazione al prossimo Mondiale, affermando che l’ex allenatore della nazionale potrebbe portare la squadra a raggiungere l’obiettivo. Durante l’intervista, Giaccherini ha ricordato un episodio del suo esordio con la Juventus, sottolineando il ruolo del tecnico nel modo in cui ha gestito e motivato il gruppo durante la sua gestione.

di Angelo Ciarletta Emanuele Giaccherini ha parlato di Antonio Conte, raccontando anche un aneddoto risalente al loro periodo insieme alla Juventus. Emanuele Giaccherini non ha dubbi: Antonio Conte è l’uomo giusto per far risorgere la Nazionale. Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, incorona il suo ex allenatore come l’unico condottiero in grado di rialzare l’Italia dopo la debacle in Bosnia. Ecco le sue parole. IN COSA É DIVERSO «Sicuramente nel modo in cui ti cambia. Ha un modus operandi che ti entra dentro. Se lo segui, cresci. E per lui i giocatori sputano sangue. Sa creare un’empatia unica con il gruppo». ALLENAMENTI MASSACRANTI «Le assicuro che la sua attitudine era la stessa sia alla Juve che in Nazionale, ndr. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Giaccherini non ha dubbi: «Conte ci riporterà al Mondiale. Dopo il mio esordio con la Juve ha fatto questo»

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Giaccherini vota il ritorno di Antonio Conte sulla panchina dell'Italia! È il ct giusto per la nostra nazionale Emanuele Giaccherini non ha dubbi. Conte è l’uomo giusto. E se lo dice uno che lo conosce bene come lui, c’è da fidarsi. L’ex centrocampista con - facebook.com facebook

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