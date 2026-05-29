La Juventus sta valutando seriamente l'acquisto di Muharemovic, un difensore seguito anche dall'Inter. L'attenzione si concentra sulla possibilità di inserire il giocatore nel reparto difensivo, considerando le esigenze della squadra. L'Inter è stata informata della possibilità di un trasferimento, che potrebbe influire sulle strategie di mercato di entrambe le società. La trattativa resta in fase di valutazione e non ci sono ancora annunci ufficiali.

di Paolo Moramarco Muharemovic, da tempo profilo seguito dall’Inter per rinforzare la difesa è sempre più nei pensiero della Juventus. Le novità. La Juventus torna a guardare con attenzione a Tarik Muharemovic, classe 2003 del Sassuolo, già nel mirino dell’ Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport, i bianconeri detengono il 50% sulla plusvalenza della rivendita, una carta strategica soprattutto in un momento in cui sarà necessario contenere i costi a seguito della qualificazione in Europa League e del mancato accesso alla Champions League. La ‘carta’ Yildiz. La Vecchia Signora potrebbe avere un asso nella manica: Kenan Yildiz, numero 10 juventino e uno dei migliori amici di Muharemovic, con cui ha condiviso anni in Primavera. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Muharemovic, ora la Juve ci pensa sul serio! Inter avvisata, ecco cosa può fare la differenza

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