Koopmeiners Galatasaray i turchi ora possono fare sul serio! La Juve attende l’offerta | cosa potrebbe succedere
Il Galatasaray sta considerando di cedere il centrocampista olandese Koopmeiners, che è nel mirino della società turca. La Juventus sta aspettando un’offerta ufficiale per valutare eventuali sviluppi. La decisione sulla partenza del giocatore potrebbe influenzare le trattative di mercato delle prossime settimane. La situazione è ancora in evoluzione e non sono stati resi noti dettagli specifici sulle cifre o sui tempi.
di Luca Fioretti Koopmeiners Galatasaray, la dirigenza valuta la cessione del centrocampista olandese che piace in Turchia. Tutti gli aggiornamenti. Il mercato in vista della prossima estate inizia a scaldarsi con indiscrezioni estremamente interessanti per il futuro. Secondo quanto riportato sulle pagine della Gazzetta dello Sport, l’avventura di Teun Koopmeiners con la maglia della Juve potrebbe anche concludersi dopo pochissimo tempo: acquistato dall’Atalanta nel 2024 a fronte di un investimento pari a 51 milioni più bonus, il rendimento offerto sul campo non ha pienamente soddisfatto le aspettative iniziali. Di fronte a questa discontinuità davvero evidente, gli scenari futuri restano estremamente aperti a qualsiasi tipo di epilogo clamoroso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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