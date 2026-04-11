Koopmeiners Galatasaray i turchi ora possono fare sul serio! La Juve attende l’offerta | cosa potrebbe succedere

Il Galatasaray sta considerando di cedere il centrocampista olandese Koopmeiners, che è nel mirino della società turca. La Juventus sta aspettando un’offerta ufficiale per valutare eventuali sviluppi. La decisione sulla partenza del giocatore potrebbe influenzare le trattative di mercato delle prossime settimane. La situazione è ancora in evoluzione e non sono stati resi noti dettagli specifici sulle cifre o sui tempi.