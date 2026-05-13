Muharemovic, giovane talento che aveva attirato l'interesse di diverse squadre italiane, ha visto rallentare la trattativa con l’Inter. Nel frattempo, il dirigente di un club di serie A si è recato a Londra per incontri legati al mercato. La Juventus, nel frattempo, tiene d’occhio la situazione e valuta eventuali mosse in vista della prossima sessione di trasferimenti.

di Stefano Cori Muharemovic è un nome che scalderà il calciomercato estivo per le big italiane e non solo. Carnevali è a Londra!. Quello di Tarik Muharemovic è uno dei nomi più caldi e interessanti in vista del prossimo mercato. Il difensore bosniaco, tra le grandi rivelazioni della stagione del Sassuolo, è finito al centro di un intreccio che coinvolge da vicino anche Inter e Juventus. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nelle ultime settimane il Biscione sembrava vicino a chiudere per portarlo a Milano, per una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro. Muharemovic, l’Inter si fa indietro?. La trattativa con l’Inter, però, avrebbe subito una frenata improvvisa.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Muharemovic all’Inter subisce una frenata, Carnevali va a Londra: nel frattempo la Juve ci pensa

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