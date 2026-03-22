Una vittoria da grande. Marco Bezzecchi ha vinto anche il secondo GP della stagione con una gara da dominatore. Ma quello che più conta è stato il come, cioè dopo un venerdì e un sabato difficili. Ma al lavoro col team è riuscito a ribaltare completamente la situazione, guadagnandosi una domenica da mattatore. “Anch’io penso che siamo riusciti a raddrizzare la situazione – ha detto a Sky Sport - venerdì mi sono detto che avevo fatto schifo, non capivo perché andassi così piano. Non capivo e mi sembrava di non sentirmi bene, ma finché non guardi bene tutti i dati e analizzi tutto, resti sempre con il dubbio. Poi abbiamo visto che potevo fare dei miglioramenti nella guida e chiaramente la moto si poteva sistemare un po' durante il weekend. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bezzecchi: "Uno schifo venerdì. Poi l'abbiamo raddrizzata". Diggia: "Che duello con Marc!"

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