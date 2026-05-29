Anime così nascono una volta ogni cento anni e sono inevitabilmente destinate ad essere ricordate in eterno, persino dopo la loro scomparsa: è il caso di Michael Jackson. Dire che abbia lasciato un segno profondo, e non soltanto nel mondo della musica, è dire poco. Un’icona, un genere, un modello da seguire ma prima di tutto un chiaro esempio di unicità e genio, che ha contribuito a plasmare per sempre la cultura pop grazie alla sua genuinità. Di tutti e di nessuno, timido davanti alla telecamera, in sede di intervista, quanto inarrestabile sul palco e audace nello stile: il Re del Pop, così lo conosciamo, aveva una personalità variegata come poche altre. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Movie Look Addicted: sull’iconico stile di Michael Jackson, come aggiungere un pizzico di “Re del Pop” al guardaroba femminile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

mudo: por que eles fazem isso comigo

Notizie e thread social correlati

Movie Look Addicted: sugli iconici look di Michael Jackson, come aggiungere un pizzico di “Re del Pop” al guardaroba femminileUn articolo analizza come integrare nel guardaroba femminile gli iconici look di Michael Jackson, considerati tra i più riconoscibili nella storia...

Movie Look Addicted: sugli spettacolari (e scintillanti) look da pop star di Anne Hathaway in Mother MaryL'ultimo film presenta Anne Hathaway nei panni di una figura ispirata a una pop star, indossando look appariscenti e brillanti.

Argomenti più discussi: Julie Andrews torna a mostrarsi dopo anni, la star di Mary Poppins sul Parkinson: È devastante; Test: Quale icona pop degli anni 2000 sei?; Il Diavolo veste Prada 2: donne emancipate sì, ma non troppo.