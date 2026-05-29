Anime così nascono una volta ogni cento anni e sono inevitabilmente destinate ad essere ricordate in eterno, persino dopo la loro scomparsa: è il caso di Michael Jackson. Dire che abbia lasciato un segno profondo, e non soltanto nel mondo della musica, è dire poco. Un’icona, un genere, un modello da seguire ma prima di tutto un chiaro esempio di unicità e genio, che ha contribuito a plasmare per sempre la cultura pop grazie alla sua genuinità. Di tutti e di nessuno, timido davanti alla telecamera, in sede di intervista, quanto inarrestabile sul palco e audace nello stile: il Re del Pop, così lo conosciamo, aveva una personalità variegata come poche altre. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Movie Look Addicted: sugli iconici look di Michael Jackson, come aggiungere un pizzico di “Re del Pop” al guardaroba femminile

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