Dal 30 maggio, in Piazza Aldrovandi a Bologna, entreranno in vigore misure di contenimento dei flussi, con l’istituzione di numeri chiusi e ingressi contingentati. Queste restrizioni sono state decise per regolare l’accesso alla piazza, senza specificare le modalità di applicazione o le motivazioni ufficiali. Le autorità comunali hanno comunicato che le misure resteranno in vigore fino a nuova comunicazione.

Bologna, 29 maggio 2026 – Al via nuove e stringenti misure per la gestione dei flussi in Piazza Aldrovandi. Da sabato 30 maggio a martedì 15 luglio, nelle serate dal giovedì al sabato, entreranno in vigore specifiche restrizioni adottate in concomitanza con l’avvio della manifestazione “Aldrovandi in Piazza 2026”, promossa dalle attività economiche della zona con il patrocinio del Comune di Bologna nel cartellone Bologna Estate. Il provvedimento, adottato attraverso un’ordinanza sindacale, si inserisce nel lavoro che il Comune porta avanti da anni sulla piazza, uno degli spazi pubblici più frequentati della città nelle ore serali e notturni, soprattutto nel periodo estivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Movida in Piazza Aldrovandi: scattano i numeri chiusi e gli ingressi contingentati dal 30 maggio

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