Dal 14 al 16 aprile 2026, l’ingresso principale dell’ospedale di Luino resterà chiuso. La struttura ha annunciato l’implementazione di nuovi percorsi di accesso durante questo periodo di interruzione temporanea. La chiusura riguarda esclusivamente l’ingresso principale, mentre altre vie di accesso potrebbero rimanere aperte o essere soggette a variazioni. La durata della chiusura è di tre giorni consecutivi.

L’accesso principale alla struttura ospedaliera di Luino subirà una temporanea interruzione operativa tra martedì 14 aprile e giovedì 16 aprile 2026. A partire dalle ore 7.00 del primo giorno indicato, fino alle ore 18.00 della scadenza prevista, il varco situato in corrispondenza della portineria risulterà inaccessibile sia ai pedoni che ai veicoli a causa di interventi di cantiere già programmati. Riorganizzazione dei flussi e nuovi percorsi per l’utenza. Per garantire la continuità dei servizi sanitari durante i lavori, l’Azienda ha predisposto una gestione alternativa degli ingressi. Il cancello posizionato sul lato del Padiglione Pronto... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ospedale di Luino: chiusi gli ingressi dal 14 aprile, nuovi percorsi

Leggi anche: Il Campus della Geromina rinasce con nuovi spazi verdi, ingressi sicuri e percorsi moderni

La fiamma olimpica attraversa Monza: orario di passaggio, percorsi chiusi e zone interessate dal corteoLa fiamma olimpica ha raggiunto Monza nel cuore della giornata, con un’arrivo che ha acceso l’attesa di migliaia di cittadini accalcati lungo il...

Ospedale di Luino: dal 14 al 16 aprile modifiche temporanee agli accessi per le attività di cantiereL'ingresso principale dalla portineria sarà chiuso e si potrà accedere o dal lato pronto soccorso o da quello della centrale termica ... varesenews.it

Inaugurato il nuovo Ospedale di Comunità di Luino, Bertolaso: Una sanità territoriale più vicina ai cittadiniLuino (Varese), 9 dicembre 2025 – Un nuovo spazio dedicato alle cura a Luino, nel varesotto: è stato inaugurato oggi il nuovo Ospedale di Comunità, struttura realizzata da Asst Sette Laghi nell'ambito ... ilgiorno.it