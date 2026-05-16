bologna guerra alla movida di piazza aldrovandi

Un'ordinanza ha portato a una diffida rivolta al Comune di Bologna, che riguarda le restrizioni alla movida di piazza Aldrovandi. Sono stati effettuati rilievi per misurare i livelli di rumore nella zona, con l'intento di verificare se superano i limiti consentiti. Inoltre, si è parlato di un possibile ricorso in tribunale, qualora non ci fosse un adeguato intervento per limitare i disturbi causati dalla vivace attività notturna.

Una diffida al Comune, rilievi per misurare l'intensità di rumore e la minaccia di andare in tribunale. A Bologna esplode di nuovo il caso della movida in piazza Aldrovandi, dove i residenti denunciano notti insonni, schiamazzi, musica alta e degrado fino all’alba. "Alla sera non si può dormire perché ci sono centinaia di ragazzi che girano e qualcuno cerca anche di vendere l’appartamento e non glielo comprano". All'una di notte, al momento della chiusura dei locali della zona, frequentata soprattutto da studenti universitari, la serata continua in strada. Per chi vive qui, la situazione sarebbe ormai diventata insostenibile. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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