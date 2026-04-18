Movida sotto controllo a Chiaia | raffica di verifiche tra baretti e locali

Nella serata di ieri, sono state effettuate numerose verifiche nei bar e locali della zona di Chiaia, con l’obiettivo di controllare il rispetto delle normative vigenti. Le forze dell’ordine hanno ispezionato diversi esercizi pubblici, verificando documenti e rispetto delle norme di sicurezza. Le operazioni sono state condotte nell’ambito di un’azione più ampia di monitoraggio della movida locale, con interventi che hanno coinvolto diverse squadre di polizia.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella serata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “ movida ”, gli agenti della Polizia di Stato, e nello specifico dei Commissariati San Ferdinando e Vicaria, della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, unitamente ai militari della Guardia di Finanza ed al personale della Polizia Locale e dell’ASL NA 1, hanno effettuato controlli nella zona dei “baretti” di Chiaia e nelle strade limitrofe. Nel corso del servizio gli operatori hanno indentificato 55 persone, di cui 3 con precedenti di polizia, e controllato...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Movida sotto controllo a Chiaia: raffica di verifiche tra baretti e locali Notizie correlate Leggi anche: Turismo fuori controllo e movida: raffica di denunce tra B&B e locali della Napoli bene Pasqua sotto controllo nel Casertano: raffica di verifiche, arresti e denunce. I carabinieri blindano il territorioServizio straordinario a largo raggio tra Caserta e hinterland: intensificati i presìdi in vista delle festività, eseguiti provvedimenti... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Movida sotto controllo: interviene il Comune; Movida sotto controllo: locale chiuso a Casale per droga e violenze; Movida sotto controllo a Chiari: 69 veicoli fermati e 4 patenti ritirate; Movida sotto controllo a Castellammare: 197 persone identificate, multe per 22mila euro. Movida sotto controllo: locale chiuso a Casale per droga e violenzeA Casale Monferrato, i Carabinieri hanno notificato il 15 aprile la sospensione della licenza a un esercizio pubblico, su provvedimento del Questore di Alessandria, al termine di un’attività di ... giornalelavoce.it Catania. Movida sotto controllo nel cuore operativo: raffica di verifiche e sanzioni nel weekendUn fine settimana all’insegna della prevenzione e della sicurezza quello appena trascorso a Catania, dove il centro storico è stato interessato da un’imponente operazione interforze mirata a garantire ... libertasicilia.it Alto Piemonte 24. . Movida sotto controllo, sanzioni a locali di Domodossola e Omegna facebook