Granfondo Valle dei Templi di mountain bike torna il campione | Virga pronto a difendere il titolo

La terza edizione della Granfondo Valle dei Templi si terrà domenica ad Agrigento, con un numero crescente di partecipanti che si avvicina a quota importante più di una settimana prima della gara. Tra i concorrenti attesi, figura nuovamente il campione che ha vinto l'edizione precedente, pronto a difendere il titolo. La manifestazione coinvolge appassionati di mountain bike provenienti da diverse regioni.

Oltre 260 iscritti già registrati per la terza edizione: percorso tecnico tra storia e natura. C'è ancora la possibilità di partecipare Cresce l’attesa per la terza edizione della Granfondo Valle dei Templi, in programma domenica ad Agrigento, con numeri già importanti a oltre una settimana dalla gara. Sono infatti 260 gli iscritti registrati finora, un dato destinato ad aumentare con l’arrivo delle adesioni da parte delle società sportive. Tra i protagonisti annunciati c’è Andrea Virga, vincitore dell’ultima edizione, che ha già confermato la sua presenza e si prepara a difendere il titolo sul tracciato di 43 chilometri con un dislivello complessivo di 1. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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