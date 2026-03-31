Dietro la gara c’è un altro lavoro Viviana Scordino tra i protagonisti della Granfondo di mountain bike

Durante la terza edizione della Granfondo della Valle dei Templi, svoltasi domenica 29 marzo tra i percorsi dell’Agrigentino, si sono visti gli atleti ma anche le figure che li supportano. Tra queste c’era Viviana Scordino, coinvolta nel lavoro di preparazione e recupero degli atleti, anche se non ha preso parte alla competizione sul podio. La gara ha visto la partecipazione di numerosi ciclisti che si sono sfidati tra i sentieri della zona.

Tra preparazione e recupero, il ruolo degli specialisti del massaggio sportivo conquista spazio in una competizione sempre più strutturata Non si vedono sul podio ma incidono sulle prestazioni degli atleti. Alla terza edizione della Granfondo della Valle dei Templi, disputata domenica 29 marzo tra i percorsi dell’Agrigentino, accanto agli atleti c’è stato anche il lavoro di chi contribuisce a prepararli e a rimetterli in sesto dopo lo sforzo. Tra questi l’agrigentina Viviana Scordino, massaggiatrice professionista, che ha seguito i partecipanti in tutte le fasi più delicate della gara. Dalla preparazione muscolare prima della partenza fino al recupero post competizione, il suo intervento si è tradotto in trattamenti mirati, pensati per sostenere la performance e limitare l’affaticamento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Dietro la gara c’è un altro lavoro, Viviana Scordino tra i protagonisti della Granfondo di mountain bike Articoli correlati Comunicato Stampa: Settima edizione della granfondo di mountain bike “Monselice in Rosa Marathon 2026”La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. Granfondo Valle dei Templi di mountain bike, torna il campione: Virga pronto a difendere il titoloOltre 260 iscritti già registrati per la terza edizione: percorso tecnico tra storia e natura.