Da ieri, Modena si trasforma nel cuore dell’industria automobilistica, accogliendo il Motor Valley Fest. Per tutto il fine settimana, la città ospita esposizioni di supercar, presentazioni di nuovi modelli e incontri con i talenti del settore. Strade e piazze si riempiono di veicoli di alta gamma, mentre stand e aree dedicate permettono di avvicinare il pubblico alle ultime novità del mondo dell’automobile.

Da ieri e per tutto il week end Modena torna a essere il centro dell’automobile mondiale, ospitando l’ottava edizione del Motor Valley Fest, manifestazione che negli anni si è trasformata da semplice evento dedicato ai motori a vero punto di incontro tra industria, tecnologia, motorsport, università e innovazione. Il tutto nel cuore di un territorio unico al mondo, dove convivono Ferrari, Maserati, Lamborghini, Pagani, Ducati, Dallara e centinaia di aziende che compongono una delle filiere automotive più importanti del pianeta. L’edizione 2026 si presenta con oltre cinquanta appuntamenti distribuiti tra convegni, esposizioni, mostre, incontri culturali e attività aperte al pubblico, con più di duecento relatori internazionali attesi a Modena. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Motor Valley Fest, torna capitale mondiale dell’auto. Supercar e talenti nel cuore dell’Emilia

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